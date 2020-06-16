الأمن العراقي يعلن اعتقال 26 ارهابيا في نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم السبت إلقاء القبض على 26 ارهابياً في محافظة نينوى.

وقالت الخلية، في بيان صحفي نشره موقع "السومرية نيوز" اليوم، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى عبر نصب الكمائن ورصد وتعقب فلول عصابات داعش الإرهابية واعترافات الملقى القبض عليهم ، من إلقاء القبض على 26 ارهابياً وفق مذكرات قبض قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضافت أن "أغلبهم كانوا يعملون بما يسمى (ديوان الجند) وثلاثة منهم في مايسمى ديواني (الصحة، والتصنيع والتدريب)"، مشيرة إلى أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا جميعهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية فضلاً عن مهاجمة ومواجهة الأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير".

وأكدت أنه "تم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".