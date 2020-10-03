حمدوك: اتفاق السلام يفتح صفحة جديدة لتحقيق التنمية المنشودة

أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن سعادته بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام.

وقال حمدوك، في كلمته خلال حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام، اليوم السبت، إن هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة في السودان، ويفتح صفحة جديدة لتعزيز وتحقيق التنمية المنشودة من قبل الجميع.

وشدد على أهمية العمل على النهوض بالاقتصاد، باعتباره المفتاح الأساسي لتحقيق السلام والحفاظ عليه في البلاد.

ودعاء جميع القوى العربية والإفريقية والدولية لمساندة السودان والوقوف بجانبه، خلال المرحلة المقبلة.

وبدأت اليوم السبت، مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق السلام، بين الأطراف السودانية في جوبا، بحضور رؤساء دول وحكومات في الإقليم والعالم العربي، وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن الأطراف السودانية قد وقعت على السلام بالأحرف الأولى، في نهاية شهر أغسطس الماضي، بعد مفاوضات استمرت عام.