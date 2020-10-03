المغرب يسجل 2663 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 2663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 131 ألفًا و228 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء السبت، أشارت «الصحة المغربية»، إلى تسجيل 30 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2293.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2643 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من فيروس «كوفيد-19»، إلى 108 آلاف و687.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 34 مليون إصابة.