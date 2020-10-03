ناخبو كاليدونيا الجديدة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الاستفتاء الثاني على الاستقلال

يدلي أكثر من 180 ألف ناخب في كاليدونيا الجديدة والواقعة في جنوبى المحيط الهادئ، بأصواتهم في استفتاء ثان على الاستقلال عن فرنسا غدا الأحد.

وبعد مضي 167 عاما على كونها أراض فرنسية، سيُطلب من الناخبين الإجابة بنعم أو لا عن السؤال التالي: "هل ترغب في أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وتصبح مستقلة؟".

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها رسميا الساعة الثامنة صباحا اليوم، حتى الساعة السادسة مساء، في ظل قيود على الكحوليات والأسلحة لكبح أي عنف محتمل.

وكان الاستفتاء الأول قد جرى في 2018، حيث اختار 33ر43% من الناخبين الاستقلال، بينما عارضه 67ر56%.

وفي حال رفض الناخبون الاستقلال مرة أخرى هذا العام، يمكن الدعوة إلى استفتاء جديد من جانب كونجرس كاليدونيا الجديدة في غضون عامين.

ويبلغ عدد سكان كاليدونيا الجديدة نحو 269 ألف شخص، وتقع على بعد 1200 كيلومتر شرقي أستراليا و18 ألف كيلومتر من باريس.