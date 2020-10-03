كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالأهلي كواليس التعاقد مع المدير الفني الجديد بيتسو موسيماني.

قال محسن صالح في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجنوب إفريقي اليوم السبت "نرحب بموسيماني، وأريد التأكيد أننا تعبنا جدا نظرا للظروف والملابسات مع فايلر، مما فرض علينا التحرك بسرعة، بعدما بدأ يوحي بأنه لن يستمر من خلال تصرفاته، لذا لم يكن مقبولا أن ننتظر بعد قراره، لأنه كان يمهد للرحيل".

وأضاف "اجتمعنا مع رئيس النادي محمود الخطيب، وطلب منا سرعة التحرك سعيا لحلول بديلة، فالوقت ضيق جدا قبل أيام من دوري الأبطال، وضرورة البحث عن مدرب مناسب، وتم تجميع عشرات السير الذاتية سواء بمجهود الوكلاء أو مدير التعاقدات أو اللجنة وبدأنا دراسة السير الذاتية في هذه الفترة الحساسة".

وتابع "لا أخفي سرا أنه كانت هناك أسماء جيدة، حاولنا قدر الإمكان اختصار الزمن للوصول مدرب مناسب يقرأ الموقف بسرعة ويقود الفريق في هذه المرحلة".

وكشف رئيس لجنة التخطيط بالأهلي "كانت هناك أسماء من مدرسة ألمانية وهولندية وبرازيلية وأرجنتينية وتشيكية، كان هناك 10 مدربين جاهزون لتولي المسؤولية فورا من مدربين كبار في العالم اعتبارا من أول أكتوبر، وصلنا لاتفاقات شبه نهائية مع عدد من المدربين وحصرنا القائمة إلى 5 أو 6 أسماء كان بينهم بيتسو موسيماني".

وواصل "تطرقنا للحلول البديلة، وكان التساؤل من يقود الفريق في هذه المرحلة، وتطرقنا لمدربين مصريين يمكنهم قيادة الفريق في هذا التوقيت".

واستطرد "كان مهما أن يدرك المدرب الجديد أجواء البطولة الإفريقية وقيمة الأهلي وماذا تعني مباراة الدور قبل النهائي، بدأنا التوغل في السيرة الذاتية لموسيماني، ووجدنا أنه لاعب دولي سابق ومدرب ناشئين، وعمل مساعدا لأكبر المدربين العالميين من ألمان وهولندا وكارلوس ألبرتو بيريرا".

وتابع "مدرب أفريقي بعقلية أوروبية، وتاريخه ناصع البياض، ووصل لكأس العالم للأندية".

وتساءل "ما المشكلة أن يكون المدرب أفريقيا؟ كرة القدم لا تعرف الجنسية، فرنسا وإنجلترا والبرازيل، هناك مدربون أجانب.. نعم الفكرة جديدة لم تحدث من قبل، هذا ليس تقليلا من المدربين المصريين، كان هناك أسماء مصرية بديلة متعاقدة مع أنديتها، وجاهزة لتولي المسؤولية".

واستطرد "مع جس النبض، كان الخطيب متحمسا جدا للفكرة".

وشدد "لسنا من الأندية التي تخطف مدربين من أندية أخرى، لذا كانت موافقة صن داونز شرطا أساسيا للتعاقد مع الأهلي، ولم يستغرق التفاوض المادي كثيرا بين موسيماني وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي".

وأتم محسن صالح تصريحاته "مقتنعون تماما بالفكرة، وأن موسيماني هو الرجل المناسب للمرحلة، ومحظوظون بتواجد هذه الشروط ولا توجد في أي مدرب بالعالم، وتاريخه لم يجبرنا ولكن أقنعنا أنه الخيار الأنسب".