العراق: إخماد حريق بخط أنابيب للغاز في كركوك

أفادت مصادر أمنية وأخرى بقطاع النفط في العراق، اليوم السبت، بأن فرق الدفاع المدني أخمدت نيران اندلعت في أنبوب لنقل الغاز من بين مصفاة الصمود في بيجي ومحافظة كركوك -250 كيلومترا شمالي بغداد-.

وأوضحت المصادر أن النيران "اندلعت بخط أنابيب ناقل للغاز بين كركوك ومصفاة الصمود لتكرير النفط في بيجى ناجم عن عمل تخريبي بالقرب من قرية الخبازه التابعة لناحية الرياض في محافظة كركوك ".

وذكرت المصادر أن الفرق الفنية والهندسية والدفاع المدني في القطاع النفطي سارعت لإيقاف ضخ الغاز لإخماد النيران الكبيرة والمباشرة بإصلاح الأضرار".

وبحسب المصادر فإن هذا الحادث يعد الأول من نوعه منذ تحرير قضاء الحويجة ونواحيها من سيطرة تنظيم داعش نهاية عام 2017، وتتولى قوات الشرطة الاتحادية حماية المنطقة.