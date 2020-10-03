لجنة برلمانية عراقية تدعو إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي لمدة شهرين

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دعت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد لمدة شهرين؛ لتفادي الإصابات بفيروس كورونا بين الطلبة.

وقالت النائبة كفاء فرحان حسين عضوة اللجنة لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم السبت، إن لجنة الصحة والبيئة في البرلمان" قدمت طلبا إلى رئاسة البرلمان لتأجيل العام الدراسي الجديد لمدة شهرين لتفادي الإصابات بين الطلبة بالفيروس في حال ذهابهم إلى المدارس مع الدعوة إلى أن تكون الدراسة عبر المنصة الإلكترونية".

وحذرت من أن "اختلاط الطلبة سيؤدي إلى تسجيل إصابات بالفيروس.. ونحن الآن في حالة التفشي الواسع للفيروس وعلينا اتخاذ الإجراءات الاحتياطية منها التباعد الاجتماعي والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

ودعت النائبة العراقية "وزارة الصحة إلى توفير كل المستلزمات الصحية والأدوية الخاصة للحد من انتشار الفيروس".

على الصعيد نفسه، ذكر ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، للصحيفة، أن العراق دخل مرحلة "التفشي المجتمعي للفيروس وهي المرحلة الثالثة والوضع تحت السيطرة والقدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة".

وذكر أن "دخول العراق المرحلة الرابعة للفيروس يعني أن البلاد موبوءة بشكل كامل وهو يتطلب من الدولة أتخاذ إجراءات سريعة وشديدة تتمثل بالإغلاق التام والعزل الكامل".

وفي أحدث أخصائية لوزارة الصحة والبيئة في العراق، فإن أجمالي عدد الإصابات بلغ أكثر من 372 ألف إصابة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 9298 حالة وفاة.