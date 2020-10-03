ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في إيطاليا ليتخطى 2800 حالة

أعلنت إيطاليا اليوم السبت، تسجيل 2844 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يؤكد اتجاها تصاعديا مثيرا للقلق في أعداد الإصابات.

وتصل أعداد الإصابة اليومية إلى أعلى مستوى منذ أواخر أبريل.

ويرفع هذا الرقم الذى أعلنت إيطاليا عنه اليوم السبت، والذى يزيد عن الرقم البالغ حوالي 2500 والذى تم تسجيله في اليومين السابقين، إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 322751 حالة.

وارتفع عدد الوفيات في إيطاليا بواقع 27 شخصا ليصل إلى 35968.

يأتي ارتفاع الإصابات بعد أسابيع بدا خلالها أن إيطاليا تدير تفشي المرض بنجاح وبصورة تفوق العديد من الدول الأوروبية الأخرى.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة في روما عن إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس في الأيام المقبلة، بما في ذلك تمديد حالة طوارئ وطنية. ومن المقرر حاليًا أن تنتهي حاة الطوارىء المعلنة في 15 أكتوبر، ولكن من المتوقع أن تستمر حتى 31 يناير.

كما تدرس السلطات جعل وضع أقنعة الوجه إلزامية في الأماكن المكشوفة، وبسري هذا الأمر بالفعل في عدة مناطق، بما في ذلك إقليم لاتسيو، الذى يضم منطقة روما العاصمة.