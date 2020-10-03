الطبيب الشخصي لترامب: الرئيس لا يحتاج الوضع على جهاز تنفس صناعي

قال طبيب الرئيس الأمريكي، شون كونالي، إن ترامب لا يحتاج الوضع على جهاز تنفس صناعي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد تاريخ شفاء الرئيس من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن فترة علاج الرئيس الأمريكي ستستغرق ما بين سبعة إلى عشرة أيام، لافتًا إلى تقييم حالة ترامب بشكل يومي وتلبية حاجاته.

وأكد أن الرئيس الأمريكي ليس بحاجة إلى جهاز تنفس صناعي في هذه المرحلة، متابعًا: «هناك الكثير من المخاطر المتعلقة بهذه الحالة وترامب يتلقى العلاج المعتمد وما من داع للقلق في هذه المرحلة».

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي عانى من حرارة طفيفة يومي الخميس والجمعة، مضيفًا: «لم يعد يعاني من ارتفاع الحرارة اليوم ويخضع للفحوص والتحاليل اللازمة بشكل دوري».

وعن عوامل الخطورة لدى الرئيس الأمريكي، أجاب: «ليس هناك مخاطر معينة، ترامب يبلغ من العمر 74 عامًا ولديه قليل من الوزن الزائد، وما من عوامل خطر، هو بحالة جيدة ونشط ويزاول أنشطته وقادر على القيام بأعماله».