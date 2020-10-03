كومان يعلق على مصير ديميبلي مع برشلونة

تحدث رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن مستقبل عثمان ديمبيلي جناح البلاوجرانا، وسط تكهنات انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وتداولت العديد من التقارير خلال الأيام الماضية، اقتراب يونايتد من ضم ديمبيلي لتدعيم صفوفه.

وتم استجواب رونالد كومان اليوم السبت، في المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية حول مستقبل الدولي الفرنسي: «لا يمكنني قول المزيد عنه، ديمبيلي لاعب برشلونة وكل هذا يتوقف على نواياه».

وأضاف:«لم أتحدث مع ديمبيلي بشكل مباشر عن مستقبله. سنرى، لم يتبق سوى أيام قليلة».

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، قبل أيام إلى أن برشلونة على استعداد للاستغناء عن ديمبلي لصالح يونايتد، مقابل حوالي 50 إلى 60 مليون يورو.

ووصل ديمبيلي إلى برشلونة مقابل 130 مليون يورو + الإضافات، قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2017، في أعقاب رحيل نيمار من كاتالونيا إلى باريس سان جيرمان.

ومنذ انتقال الجناح الفرنسي إلى البلاوجرانا لم يشارك إلا في 75 مباراة فقط في جميع المسابقات خلال السنوات الثلاث التي قضاها في النادي، نظرا لتعرضه للكثير من الإصابات خلال تلك الفترة.