مظاهرة معارضة للنازية تغلق الطريق على أخرى للنازيين الجدد في برلين

شارك عدة مئات في مسيرة معارضة لمظاهرة نظمها الحزب اليميني المتطرف "الطريق الثالث" الذي يصنف ضمن النازيين الجدد، اليوم السبت، في العاصمة الألمانية برلين.

وقالت الشرطة إن حوادث عنف وقعت بين الطرفين.

وذكر متحدث باسم الشرطة: "رشقت قوات الأمن ببعض الحجارة والزجاجات الفارغة".

وأضافت الشرطة مساء اليوم السبت أن أحد الضباط تعرض لصب سائل كريه الرائحة فوق ملابسه.

وقالت بيانات الشرطة إن هوية العديد من المهاجمين تم تسجيلها وتم التحفظ على بعضهم.

وبينت الشرطة أن هناك أفرادا منها أصيبوا بجروح – لكن المتحدث باسمها لم يتمكن من ذكر عددهم.

وأوضح المتحدث أن مظاهرة معارضة بذلت محاولات متكررة لاختراق صفوف اليمينيين من النازيين الجدد.

ولم تفقد الشرطة السيطرة على الموقف.

وسجل المتطرفون اليمينيون رغبتهم في تنظيم مظاهرة تحت شعار "شعب يريد مستقبلا".

وسجلت الشرطة وجود حوالي 300 من الطيف اليميني شاركوا في مظاهرة اليمينيين من النازيين الجدد، كما سجلت وجود عدة مئات شاركوا في المظاهرة المضادة.

ومن المقرر تنظيم مظاهرة في حي فريدريشهاين المحب للتيار اليساري في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت، حيث يرغب اليساريون التظاهر قبل عدة أيام من إزالة بيت يعد رمزا للتيار اليساري المتطرف مقام في ليبيجشتراسه 34 في برلين.