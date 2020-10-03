سالفيني يحشد أنصاره قبل محاكمته في قضية إساءة معاملة المهاجرين

بدا زعيم المعارضة الإيطالية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني واثقا يوم الجمعة، قبل يوم من جلسة استماع في المحكمة بشأن تهم بإساءة معاملة المهاجرين والتي قد تنتهي بإصدار حكم بسجنه لمدة طويلة.

ويواجه سالفيني اتهامات بالاختطاف والتقصير في أداء واجباته عندما كان وزيرا للداخلية، بسبب تأخير إنزال 131 مهاجرا من السفينة "جريجوريتي" التابعة لخفر السواحل الإيطالي في يوليو 2019.

وقال لأنصاره في إحدى الفعاليات في كاتانيا "الشيء الوحيد الذي أشعر بالأسف بسببه هو أنني لن أتمكن من قضاء صباح يوم السبت مع أطفالي لأنني سأضطر للمثول أمام المحكمة".

وبدءا من الساعة 0930 من صباح السبت بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت جرينتش)، من المقرر أن يقوم قاضي تحقيق في مدينة كاتانيا بصقلية بتقييم ما إذا كان ينبغي إحالة سالفيني إلى المحاكمة. ومن غير المتوقع أن يتوصل القاضي إلى قرار فوري في نفس اليوم.

وكتب سالفيني زعيم حزب الرابطة القومي عبر موقع تويتر في وقت سابق "أنا هادئ ومطمئن. لا أعتقد أنني انتهكت أي قانون، لكنني فعلت ما طلبه مني الإيطاليون".

ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في جو مشحون سياسيا، حيث أصدر حزب الرابطة نداء لكل أنصاره في جميع أنحاء البلاد بالسفر إلى كاتانيا لإظهار الدعم لسلفيني.

وإذا وصلت القضية إلى المحكمة وانتهت بالإدانة، فإن سالفيني سيواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 15 عاما.