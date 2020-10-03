سنغافورة تسجل أقل حصيلة يومية بالكورونا منذ مارس والإجمالي 57 ألفا و800 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم السبت، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذه أقل حصيلة يومية تسجل منذ 12 مارس الماضي ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 57 ألفًا و800 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت أربع حالات وافدة من الخارج، تم وضعهم جميعا قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة وحالة من المجتمع المحلي وحالة من العمال المهاجرين.

ولم تُسجل حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 27 وفاة بينما توفي 15 مصابًا لأسباب أخرى، وتعافى بشكل كامل 57 ألفا و562 حالة.