مظاهرات نسائية في بيلاروس ضد رئيس البلاد

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خرجت النساء في بيلاروس، اليوم السبت، إلى شوارع مينسك للتظاهر ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن.

وجابت مجموعات صغيرة من النساء شوارع العاصمة، وفقًا لما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحمل الكثيرون الزهور وارتدى البعض ألوان العلم التاريخي للبلاد الذي أصبح الآن رمزًا للمعارضة.

وهذا النوع من التظاهر هو نهج جديد اتبعه المحتجون لتجنب حملات القمع الكبيرة من قبل الشرطة التي شوهدت في المسيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث ألقت الشرطة القبض على 150 متظاهرًا يوم السبت الماضي.

ودعا منظمو المسيرة النساء إلى الذوبان بين الجمهور، مما يجعل تقدير عدد المتظاهرين أمرًا صعبًا.