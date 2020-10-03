البيت الأبيض يؤكد أن إعلان إصابة ترامب بكورونا «جاء بعد ساعة من معرفة نتيجة الفحص»

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نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني اليوم الجمعة، أن يكون هناك أي تأخير في الإعلان عن إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت خلال مؤتمر إلى أن ترامب تلقى نتيجته الإيجابية ليل الخميس، و"في غضون ساعة، أعلنا تلك المعلومات للشعب الأمريكي".

وتابعت: "يمكن القول إنكم سترون الرئيس وتسمعون منه مع مضيه في جدول أعماله... نبحث عددا من الوسائل المختلفة لفعل ذلك، لكنه يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي".

وأكدت ماكيناني وضع نظام لتعقب المخالطين في البيت الأبيض على الفور بعدما تأكدت إصابة هوب هيكس مساعدة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وأضافت "على الفور بدأ تعقب المخالطين وتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية".