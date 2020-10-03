قال ممثل منظمة الصحة العالمية بالعراق أدهم اسماعيل، اليوم السبت، إن العراق دخل ما يسمى بمرحلة "التفشي المجتمعي" بفيروس كورونا وهي المرحلة الثالثة، محذرا من تفشي الوباء في عموم البلاد.

وأضاف ممثل المنظمة -حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي، مازالت تحت السيطرة، والدولة تبذل جهوداً لاحتواء الوباء والسيطرة عليه بحيث يكون ضمن القدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة العراقية"، مبيناً أن بقاء انتشار الفيروس ضمن الحدود الحالية يجعل الدولة تسيطر عليه .

وأوضح أن "عدد الأسرة المخصصة لمصابي كورونا في عموم محافظات البلاد يصل إلى أقل من 50% من عدد المصابين بالفيروس، إلا أن الزيادة المستمرة في عدد الإصابات، تشكل عامل قلق".

وحذر من تزايد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة، جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية، لاسيما أن الزيارة الأربعينية ودخول فصل الشتاء قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في عدد المصابين، وبالتالي سيكون هناك طلب على الأسرة لاستيعاب تلك الأعداد، وقد يشكل ذلك مشكلة حقيقية لاسيما إذا تضاعفت أعداد الإصابات على الأعداد المسجلة خلال هذه الفترة.