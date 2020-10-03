يقترب العام الدراسي الجديد من الأسر المصرية في ظل أزمة فيروس كورونا المنتشرة في العالم، والتي على إثرها تم وضع استعدادات مختلفة للتباعد الاجتماعي وتجنب انتشار العدوى بين الطلاب، وهو ما ناقشه وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، في لقاءات ومؤتمرات مختلفة.

ويتضمن الفصل الدراسي الجديد إجراءات احترازية وقواعد يرتبط بعضها بتعلم الطلاب عبر الإنترنت، وتقسيم الدراسة بين الحضور في المدرسة، ومنصات إلكترونية من المنزل، وهو ما يمثل ضغوطًا مختلفة على الآباء في الأسرة.

تقول أندريا بيونير، أخصائية نفسية ومحاضرة في جامعة جورج تاون، إن الوضع غير المسبوق الذي يواجهه الآباء من الضغوط أمر شديد الصعوبة، ويتطلب منهم التوفيق بين أدوار مختلفة يؤدونها؛ ما يجعلهم أكثر اندفاعا وانفعالا نتيجة للإرهاق والضغط، لذلك يجب أن يتعاملوا مع الأمر بشكل أكثر هدوءا، وفق ما قالته لموقع "سيكولوجي توداي" للصحة النفسية.

وفيما يلي بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند التعامل مع هذا الضغط، والتي ذكرتها بيونير في مقالها:

1- الدعم الاجتماعي والتحدث مع الآخرين من الأشياء المهمة التي تساعد على تخفيف الضغوط الداخلية لدى الفرد، خاصة عند اللجوء إلى فرد يمر بنفس الوضع الذي تعيشه، لأن ذلك يخلق حالة من المشاركة الوجدانية بينكما، وربما إيجاد حلول مشتركة وأفكار متنوعة ومفيدة بحكم خبرة كل إنسان وتجربته.

2- يجب أن يضع الآباء في اعتبارهم أن الأبناء ينظرون إليهم في هذه الأزمة بشكل مختلف، يدققون في تصرفاتهم لأنهم يمثلون لهم القدوة والمثل الأعلى، يترقبون أفعالهم لكي يتصرفوا مثلهم، لذلك يجب على الأهل التحلي بالصبر والمرونة، ووضع أسئلة معينة أمام أعينهم، مثل "هل يجب أن يراني طفلي هكذا؟"، "ما نوع القيم التي أريد أن أنقلها له خلال هذه الأزمة"، "ماذا تريد منهم أن يروه فيك خلال هذا الوقت؟"، كل ذلك يدفع الآباء نحو عدم التهور أو سرعة الغضب والتحلي بالهدوء بشكل أكبر.

3- التعاطف من أساسيات زيادة الصبر، عندما يشعر الآباء بالاختناق وزيادة الضغوط، يجب أن يفكروا بشكل آخر، وهو إلقاء نظرة على من حولهم، هؤلاء الطلاب الذين يدخلون تجربة جديدة إلى حد كبير في مجالهم التعليمي، أو المعلمين في المدارس وما يواجهونه، لأن خلق نوع من الشعور بالآخر، وأننا جميعًا في نفس القارب.

4- البحث عن أوقات للرفاهية والفكاهة، حتى وإن كانت قليلة، ولكن لا يجب أن تنقطع من اليوم بسبب الضغوط الكثيرة، لأن هذه الأوقات يمكن أن تكون مهمة جدًا من حيث الرفاهية العاطفية، ويمكن أن تقلل من ضغط الدم وتكسر التوتر لمساعدة جسمك كله على الشعور بالتحسن.

ومن الأفضل مشاركة هذه اللحظات مع أبناءك، إن العثور على الأشياء التي يمكن أن تضحك أنت وأطفالك بشأنها معًا، سواء كان عرضًا تلفزيونيًا تشاركه، أو طقوسا مرحة في اليوم، يمكن أن يساعد في زيادة اتصالك بهم أيضًا.

5- لا تنتظر أن تصل للكمال في تصرفاتك، لأن هذا التفكير سيترك أثرا سلبيا على ذاتك، لأن الإنسان بطبعه لا يستطيع القيام بكل الأشياء معًا، لذلك لا يجب أن يسمح الآباء لأنفسهم بالتفكير في أنهم فاشلون أو غير جديرين بمهامهم، ومن أهم التصرفات في هذه الفترة ألا تقارن نفسك بالآخرين وأفعالهم، لأن لكل منا قدراته الخاصة على التحمل حتى لا تصاب بالإحباط.