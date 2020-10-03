شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بإشراف الدكتور بركات محمد، وكيل المديرية، بالاشتراك مع شرطة البيئة، والمسطحات المائية، ومديرية التموين، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة؛ وذلك لضبط سوق الدواء البيطري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 13 محضرا مخالف لمراكز بيع وتداول الأدوية، وضبط 1226 عبوة لـ73 صنف دواء بيطري ما بين منتهي الصلاحية ومجهول المصدر، وجرى تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة للعرض على الجهات المختصة.