أخصائي جراحة بعزل العجمي: فيروس كورونا أصبح عنيفا

قال الدكتور وليد عبد الغني، أخصائي الجراحة بمستشفى عزل العجمي بالإسكندرية، إن نوع المريض أو المصاب بفيروس كورونا "كوفيد – 19" اختلف عن بداية الجائحة، ففي البداية كانت الغالبية لكبار السن ولكن في المرحلة الحالية يتم استقبال جميع الأعمار وحتى الذين ليس لديهم أمراض مزمنة.

وأضاف عبد الغني في تصريحات صحفية خاصة لـ "الشروق"، أن سلوك الفيروس أصبح أعنف، بمعنى أن الحالات الحالية تتعرض لمرحلة التدهور إذا تأخرت في تلقي العلاج في وقت أقل عن المرحلة الأولى من الجائحة، ولكن بنفس الأعراض التنفسية و ضيق التنفس.

ورجح أن يكون ذلك بسبب ظهور فصائل جديدة من الفيروس ويختلف من شخص لآخر، رغم أنه لا توجد دراسات أكدت ذلك ولكن ذلك الملاحظ من التعامل اليومي في العزل مع الحالات.