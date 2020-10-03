شمال سيناء: فحص 10 آلاف و38 شخصا ضمن مبادرة 100 مليون صحة

أعلن وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل، فحص 10 آلاف و38 شخصا ضمن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والجاري تنفيذها حاليًا على مستوى المحافظة، وذلك من إجمالي المستهدف على مستوى المحافظة وعددهم 71 ألفًا و 433 فردًا.

من جانبه، أكد مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق عقب متابعته، اليوم السبت، عددا من نقاط الفحص الطبي بالمبادرة، أن الإقبال في زيادة مستمرة منذ أول أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى حُسن سير وانتظام المبادرة والتزام جميع الأطقم الطبية فى تقديم الخدمات المقررة، وكذا تطبيق الاستراتيجية الجديدة من خلال إضافة بعض نقاط الفحص تبعًا للكثافة السكانية، علاوةً على تقديم كافة التسهيلات اللازمة أثناء فحص المواطنين، وأن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ومتابعة الفحص وتقديم العلاج اللازم لتقليل نسبة الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض.

وأضاف مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة فتحي عثمان أنه يتم تقديم التوعية للمواطنين إلى جانب الاكتشاف المبكر لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، وكذلك تحديد زيادة مستوى الوزن والسمنة بالمراكز الحضرية على مستوى المحافظة.

يذكر أن المبادرة انطلقت يوم الجمعة 18 سبتمبر الماضي بشمال سيناء من أمام المساجد ومختلف النقاط الطبية المحددة لها، حيث تشارك فيها مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة، إلى جانب قيام باقي المساجد على مستوى المحافظة بالإعلان عن المبادرة وأماكن تنفيذها من خلال مكبرات الصوت.