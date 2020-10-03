مروان الشوربجي يتوج ببطولة«CIB» الدولية للإسكواش

توج مروان الشوربجي ببطولةCIB الدولية المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على نظيره كريم عبد الجواد بواقع أشواط 3/0، في ختام منافسات البطولة.

وأقيمت البطولة بتنظيم أندية وادي دجلة ومشاركة أفضل ثمانية لاعبين للإسكواش المصنفين على مستوى العالم من السيدات والرجال

واستمرت فعاليات البطولة على مدار ست أيام مضت، وبقيمة جوائز مالية تبلغ 370 ألف دولار أمريكي مقسمة بالتساوي بين الرجال والسيدات.

وكانت هانيا الحمامي قد توجت بلقب السيدات بعد الفوز على نظيرتها نور الطيب بنتيجة أشواط 3/2.

ومن جانبه، أكد كريم درويش، رئيس قطاع الإسكواش بأندية وادى دجلة،" فخور بما حققناه في هذه البطولة، والتي يأتي تنظيمها واستئنافها بعد فترة الانقطاع الطويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، مع حرصنا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتعد بذلك بداية لتنفيذ وتنظيم المزيد من الأنشطة الرياضية. كما أثبت أبطالنا المصريون المشاركون في البطولة جدارتهم وتفوقهم في رياضة الاسكواش، وقدموا أداءاً مشرف طالما تميزوا به على مستوى العالم، حتى بعد فترة توقف جميع الأنشطة، عادوا ليضعوا مصر على خريطة الرياضة العالمية من جديد".