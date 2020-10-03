مروان الشوربجي يتوج ببطولة«CIB» الدولية للإسكواش

توج مروان الشوربجي ببطولةCIB الدولية المفتوحة للإسكواش، بعد الفوز على نظيره كريم عبد الجواد بواقع أشواط 3/0، في ختام منافسات البطولة.
وأقيمت البطولة بتنظيم أندية وادي دجلة ومشاركة أفضل ثمانية لاعبين للإسكواش المصنفين على مستوى العالم من السيدات والرجال
واستمرت فعاليات البطولة على مدار ست أيام مضت، وبقيمة جوائز مالية تبلغ 370 ألف دولار أمريكي مقسمة بالتساوي بين الرجال والسيدات.
وكانت هانيا الحمامي قد توجت بلقب السيدات بعد الفوز على نظيرتها نور الطيب بنتيجة أشواط 3/2.
ومن جانبه، أكد كريم درويش، رئيس قطاع الإسكواش بأندية وادى دجلة،" فخور بما حققناه في هذه البطولة، والتي يأتي تنظيمها واستئنافها بعد فترة الانقطاع الطويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، مع حرصنا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتعد بذلك بداية لتنفيذ وتنظيم المزيد من الأنشطة الرياضية. كما أثبت أبطالنا المصريون المشاركون في البطولة جدارتهم وتفوقهم في رياضة الاسكواش، وقدموا أداءاً مشرف طالما تميزوا به على مستوى العالم، حتى بعد فترة توقف جميع الأنشطة، عادوا ليضعوا مصر على خريطة الرياضة العالمية من جديد".