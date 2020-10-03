أمين التعاون الإسلامي يشيد بتوقيع اتفاق السلام في السودان

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أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام في السودان، والذي تم اليوم في جوبا عاصمة جنوب السودان وسط حضور دولي وإقليمي كبير.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للمنظمة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أشاد العثيمين بحرص الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة على التوصل لاتفاق شامل يحقن دماء السودانيين ويمهد الطريق نحو التنمية المستدامة في البلاد.

وناشد الأمين العام بقية الأطراف الدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الانتقالية؛ بهدف التوصل لسلام شامل وعادل ودائم في جميع أنحاء السودان.

ووقعت الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت كيان «الجبهة الثورية» على اتفاق السلام الشامل النهائي، اليوم السبت، وبموجب ذلك الاتفاق يعلن السودان عن نهاية الحرب والنزاع المسلح التي استمرت لعشرات السنوات.

ووقعت الأطراف السودانية على الاتفاق في حفل مهيب، بساحة ميدان الحرية في محيط ضريح الزعيم الراحل «جون قرنق»، بجوبا عاصمة جنوب السودان.