شركة طاقة فرنسية تتجه إلى «الطاقة النظيفة» بديلا عن «البترول»

تستمر إدارة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" تحت قيادة نسائية خلال الفترة المقبلة التي تشهد تحولا إلى الطاقة النظيفة بديلا عن الطاقة المنتجة بالبترول.

وأعلنت الشركة مساء اليوم الجمعة في باريس أن كاثرين ماكجريجور ستتولى قيادة مجلس إدارة الشركة بدءا من الأول من يناير المقبل.

كانت إيزابيل كوشر المديرة السابقة للشركة قد طردت من منصبها في فبراير الماضي وتولت كلير وايساند قيادة الشركة لفترة انتقالية منذ ذلك التوقيت.

وبهذا القرار تظل إنجي هي شركة الطاقة الوحيدة التي تقودها امرأة وهي شركة مدرجة في قائمة مؤشر الأسهم الرئيسي في فرنسا.

ويعتبر تعيين ماكجريجور ذا دلالة كبيرة أيضا لسبب آخر وهو أنها هي التي ستقود التحول إلى الطاقة "الخضراء" كما تسمى ، برغم أنها أمضت حياتها المهنية بأكملها حتى الآن في صناعة النفط والغاز.

كما أن تعيين ماكجريجور ملفت للنظر أيضا حيث قدم جان بيير كلامديو رئيس مجلس الإشراف على الشركة خارطة طريق واضحة نهاية تموز/يوليو الماضي تتضمن بيع أجزاء من الشركة بقيمة لا تقل عن ثمانية مليارات يورو على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.