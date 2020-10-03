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رئيس الوزراء الياباني يأمل في شفاء ترامب العاجل من فيروس كورونا

طوكيو - أ ش أ:
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 10:11 ص | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 10:11 ص

أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا، اليوم السبت، عن أمله في الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال سوجا، في تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تغريدة ترامب الذي أعلن خلالها إصابته بالفيروس بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "كيودو" اليابانية: "لقد كنت قلقا للغاية بشأن ما قرأته في تغريدتك التي تذكر بها أن نتيجة اختبارك أنت والسيدة الأولى بكوفيد-19 جاءت إيجابية".

وأضاف رئيس الوزراء الياباني: "أنني أدعو بإخلاص من أجل شفائك العاجل وآمل عودتك والسيدة الأولى إلى حياتكما الطبيعية في أقرب وقت".

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