رئيس الوزراء الياباني يأمل في شفاء ترامب العاجل من فيروس كورونا

أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدى سوجا، اليوم السبت، عن أمله في الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال سوجا، في تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تغريدة ترامب الذي أعلن خلالها إصابته بالفيروس بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "كيودو" اليابانية: "لقد كنت قلقا للغاية بشأن ما قرأته في تغريدتك التي تذكر بها أن نتيجة اختبارك أنت والسيدة الأولى بكوفيد-19 جاءت إيجابية".

وأضاف رئيس الوزراء الياباني: "أنني أدعو بإخلاص من أجل شفائك العاجل وآمل عودتك والسيدة الأولى إلى حياتكما الطبيعية في أقرب وقت".