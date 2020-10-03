تويتر: سيجري حذف التغريدات التي تأمل في وفاة ترامب

قالت شركة تويتر، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة إن المنشورات التي تأمل في وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ثبتت إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، سيجري حذفها تماشيا مع سياسة الشركة.

وقال فريق الاتصالات في تويتر إن "التغريدات التي تتمنى أو تأمل في الموت أو الأذى الجسدي الخطير أو المرض القاتل ضد أي شخص غير مسموح بها وسيجري حذفها"، مضيفًا أن "هذا لا يعني التعليق تلقائيا".

ومع ذلك، تسمح سياسة موقع فيسبوك المعلنة بالعديد من التصريحات التي تدعم وفاة شخصيات عامة ما لم تكن الهجمات شديدة بشكل خاص أو تشير إلى حساب الشخصية العامة.

وفي بيان منفصل لمجلة "فايس"، قالت تويتر "نحن نعطي الأولوية لحذف المحتوى عندما يكون به دعوة واضحة لاتخاذ إجراء من المحتمل أن يسبب ضررا في العالم الحقيقي".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات دعم، ولكن أيضا للإعراب عن الكراهية، بما في ذلك تمنيات بالموت، للرئيس ترامب بعد إعلانه في وقت مبكر يوم الجمعة عن إصابته بفيروس كورونا.