اتحاد بلعباس الجزائري يعين بوغرارة مدربا جديدا

أعلن نادي اتحاد بلعباس الجزائري، اليوم السبت، تعاقده مع المدرب الوطني اليامين بوغرارة، لقيادة الفريق الأول لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وبات اتحاد بلعباس أخر فريق في الدوري الجزائري الذي يستقر على جهازه الفني، حيث سيضم إلى جانب بوغرارة، كل من إلياس أعراب كمدرب مساعد أول، وهاشمي بخذة، كمدرب مساعد ثان، ومحمد زغدودي مدرب اللياقة البدنية، في انتظار تعيين مدرب الحراس لاحقا.

وأعلن اتحاد بلعباس، اليوم، ضم المدافع محمد وليد تيبوتين، اللاعب السابق لاتحاد الجزائر في صفقة انتقال حر، وكذا مدافع مولودية وهران نزيم إيتيم.