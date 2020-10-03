موسكو تسجل ارتفاعا حادا في وفيات كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيلها في العاصمة موسكو، 32 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع كبير لهذا المؤشر ويعتبر الأعلى منذ 13 يوليو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 32 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 5314 شخصا، بعد أن كانت 5282 في الإحصائية السابقة.

ويشير هذا العدد إلى ارتفاع حاد في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، ويعتبر الأعلى منذ 13 يوليو.

وسبق أن سجلت موسكو في إحصائية 30 سبتمبر 24 وفاة جراء المرض، وفي 1 أكتوبر 28 حالة، بعد أن تراجع سابقا هذا المعدل إلى مستوى أقل من 10.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 297729 إصابة مؤكدة، بينها 251018 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة لمؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية 2 أكتوبر 2704 حالات وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار المرض، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات 2 أكتوبر عن تسجيلها 9412 إصابة و186 وفاة.