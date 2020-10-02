 ترامب ليس الأول.. 9 قادة على مستوى العالم أصيبوا بكورونا - بوابة الشروق
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ترامب ليس الأول.. 9 قادة على مستوى العالم أصيبوا بكورونا

نور رشوان
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 12:21 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 12:21 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح أمس الجمعة، إصابته والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد.
ولم يكن ترامب القائد الأول على مستوى العالم الذي أصيب بفيروس كورونا، فحسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، صباح السبت، هناك 9 قادة تأكدت إصابتهم بالفيروس خلال الأشهر القليلة الماضية، وهم كالتالي:
1. رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.
2. الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.
3. رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين.
4. رئيس وزراء كوسوفو، أفد الله حوتي.
5. رئيس وزراء غينيا بيساو، نونو غوميز نابيام.
6. رئيس الوزراء الأرميني، ميكون باشينيان.
7. رئيس غواتيمالا، أليخاندرو جياماتي.
8. الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، جانين أنييز.
9. رئيس هندوراس، خوان أورلاند هيرنانديز.

 

 


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