رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع سنغافورة في مشروعات الحزام والطريق

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، أهمية تعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات مع سنغافورة، خاصة في مشروعات "الحزام والطريق".

وقال بينج -في تبادل لرسائل التهنئة مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب اليوم احتفالا بالذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين- إن التعاون بين البلدين يتجاوز النطاق الثنائي ويلعب دورا نموذجيا على المستويين الإقليمي والدولي، وإن العالم يمر بتغيرات عميقة لم يسبق لها مثيل منذ قرن من الزمان مع استمرار تفشي جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، وإن الدول تواجه تحديات مزدوجة تتمثل في مكافحة الجائحة وإنعاش اقتصاداتها.

وأضاف بينج أنه يولي اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات الصينية – السنغافورية، وأن الصين مستعدة لتوحيد الجهود مع سنغافورة لدعم التعددية والتجارة الحرة، الدفع نحو إحراز مزيد من التقدم في العلاقات الثنائية، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.