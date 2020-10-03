الولايات المتحدة تفرغ في نيويورك شحنة بنزين إيراني مصادرة

أفادت بيانات تعقب السفن من "رفينيتيف" بأن واحدة من ناقلتين تحملان شحنات بنزين إيراني صادرتها الولايات المتحدة، قد جرى تفريغها في نيويورك يوم الخميس، مما ينهي رحلة استمرت 3 أشهر.

وكانت وزارة العدل الأمريكية صادرت في يوليو 1.1 مليون برميل من الوقود كانت على متن 4 ناقلات مملوكة ملكية خاصة متجهة إلى فنزويلا، وذلك في إطار جهود واشنطن لعرقلة التجارة بين البلدين الخاضعين لعقوبات.

وأظهرت بيانات تعقب السفن أنه جرى تفريغ 557 ألف برميل من البنزين في نيويورك من الناقلة "ميرسك بروغرس" التي ترفع علم سنغافورة، بعد تحميلها في سريلانكا في الرابع من يوليو.

وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية عن التعقيب.

وكانت "ميرسك بروغرس" من المقرر وصولها إلى هيوستون الشهر الماضي، لكنها غيرت مسارها.

وترسو يوروفورس" وهي ناقلة ثانية تحمل بعضا من الوقود المصادر، قبالة الساحل في تكساس منذ التاسع من سبتمبر.

وطعن أصحاب أربع شحنات وقود إيرانية في المصادرة أمام محكمة جزئية أمريكية، مؤكدين حقهم في التحكم في الشحنات التي قالوا إنها متجهة لعملاء في بيرو وكولومبيا، وقال محام للشركات إنه ليس لديه علم بالتفريغ.