الفريق المعالج لترامب: الرئيس لا يعاني صعوبات في التنفس أو ارتفاع درجة الحرارة

قال أطباء الفريق المعالج لترامب، إن الرئيس الأمريكي لا يعاني صعوبات في التنفس، مشيرين إلى قدرته على التنقل في أرجاء المستشفى، مؤكدين: «لديه معنويات مرتفعة جدًا».

وأضافوا خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن الرئيس أعرب عن قدرته على الخروج من المستشفى اليوم، لافتين إلى حصوله أمس على جرعة دواء ريدميسيفير لعلاج فيروس كورونا.

وأشاروا إلى استمراره على الحصول على هذا الدواء، متابعين: «الرئيس اليوم في معنويات مرتفعة ونشجعه على البقاء وأن يأكل ويشرب بشكل جيد ليتحسن بشكل أكبر».

وأكدوا أن الرئيس الأمريكي لم يعانِ من ارتفاع درجة الحرارة، مستطردين: «ترامب لديه الكثير من العمل لإنجازه وهو يقوم بهذا العمل».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح أمس الجمعة، إصابته والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد.