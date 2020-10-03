سلفاكير: تطبيق اتفاق السلام السوداني ليس سهلا

قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إن تطبيق اتفاق السلام السوداني، ليس عملًا سهلًا خاصة مع الظروف التي تواجه السودان الآن، مناشدًا الأسرة الدولية والعالم العربي الالتزام بتعهدات دعم تطبيق الاتفاق.

وأضاف سلفاكير، في كلمته خلال حفل توقيع اتفاق السلام بشكل نهائي بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" في جوبا، اليوم السبت، أن هذا الحدث تاريخي، وعلى مواطني جنوب السودان أن يفخروا بجهود بلادهم لتحقيق السلام في السودان، رغم التحديات في جنوب السودان.

وأوضح أن وساطة جنوب السودان هي وفاء لدين لدور يستمر السودان في القيام به، لتحقيق السلام في جنوب السودان، لافتا إلى أن جنوب السودان لم تسير في طريق السلام وحدها، حيث تلقت دعما وتشجيعا من الأسرة الدولية والمجتمع الإقليمي.

وحث الرئيس سلفاكير، عبد العزيز الحلو رئيس "الحركة الشعبية - جناح الحلو"، وعبد الواحد نور رئيس "حركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد نور"، الانضمام إلى السلام، مشددًا على أن جنوب السودان لن تتوانى عن الاستمرار في جهودها لتحقيق السلام.

وأكد الالتزام بتحقيق المصالحة والسلام في جنوب السودان ومعالجة الخلافات بالحوار.