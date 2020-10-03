النيابة تحقق في مقتل مهندس بـ20 طعنة في أكتوبر

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تباشر النيابة الكلية بأكتوبر، التحقيقات حول العثور على جثة مهندس داخل منزله بمنطقة أكتوبر.

وطلبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث، كما أمرت بتشريح جثة المجني علية لبيان لغز الواقعة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بالعثور علي جثة مهندس مقتول داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة مهندس به 20 طعنة في أماكن متفرقة من جسده، وحرر محضر بالواقعة.

وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط الجاني، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لأمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.