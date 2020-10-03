بنس يواصل الحملة الانتخابية نيابة عن ترامب

أعلنت حملة ترامب الانتخابية، عن مواصلة نائب الرئيس مايك بنس الحملة نيابة عن ترامب، وذلك عقب إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشارت الحملة إلى مشاركة «بنس» في مهرجان انتخابي بولاية أريزونا، يوم الخميس المقبل، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح أمس الجمعة، إصابته والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته اليوم السبت عن مستشار لترامب، قوله إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلا: «الوضع خطير».