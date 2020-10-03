الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على تراجع بعد إصابة ترامب بكورونا

وجهت الأنباء بإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا ضربة لأسواق الأسهم عالميا اليوم الجمعة، لكن التراجع في الأسواق الأمريكية لم يكن بالحدة أو بالاتساع الذي كان يخشى منه.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 96ر0 بالمئة، بينما هبط مؤشر دوا جونز للأسهم الصناعية بنسبة 48ر0 بالمئة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 2ر2 بالمئة، بعد أن حاول العودة في منتصف التعاملات، لكنه أغلق بعد ذلك قرب المستويات الدنيا للجلسة.

وأنهى الهبوط ثلاثة أيام من المكاسب القوية للمؤشرات الأمريكية الثلاثة، لكنها لا تزال في منطقة إيجابية بنهاية تعاملات الأسبوع، للمرة الأولى منذ آب/ أغسطس الماضي.

وعلى أية حال، تفوقت أسهم الشركات الصغرى على نظيراتها الكبرى، حيث ارتفع مؤشر راسل 200 بحوالي 67ر0 بالمئة.

وإلى جانب تشخيص ترامب، الذي يزيد الغموض قبل أسابيع فقط من انتخابات الرئاسة في تشرين ثان/ نوفمبر، كانت الأسواق تستوعب بيانات الوظائف التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة التعافي في سوق العمل.

وتراجع معدل البطالة إلى 9ر7 بالمئة في أيلول/ سبتمبر مقابل 4ر8 بالمئة في الشهر السابق عليه، لكن مشاركة القوة العاملة تراجعت، وكان معدل إضافة الوظائف للاقتصاد أضعف في الشهر الماضي عما كانت في الأشهر السابقة.

كما انخفضت أسعار النفط، لتواصل اتجاها تحدد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتعرضت أسواق الأسهم في أوروبا أيضا لهزة اليوم الجمعة.

واستهل مؤشر داكس الألماني التعاملات على تراجع حاد بعد ساعات من إعلان تغريدة ترامب، بانخفاض بلغ 24ر1 بالمئة في منتصف تعاملات اليوم (1000 بتوقيت جرينتش) ليصل إلى 21ر12573 نقطة، قبل أن يعقبه تحسن طفيف.

وانخفض مؤشر يوروستوكس 50 لمنطقة اليورو بنسبة كبيرة بلغت 34ر1 بالمئة عند الساعة 3 مساء قبل أن يسترد بعض خسائره.