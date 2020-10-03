بيان رسمي – يوفنتوس يعلن خوض مباراته أمام نابولي

أعلن نادي يوفنتوس عن خوض مباراته أمام نابولي، والتي ستُقام غدا الأحد على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقال الناديفي بيان أصدره مساء اليوم السبت عبر موقعه الرسمي أنه ملتزم بالأجندة التي تم وضعها من قبل رابطة الدوري الإيطالي لمباريات الموسم الجديد وسيتواجد غدا في ملعب المباراة.

ويأتي هذه البيان بعد الأنباء التي صدرت خلال الساعات القليلة برفض نادي نابولي السفر إلى مدينة تورينو بسبب إصابة لاعبين من صفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأشار موقع «فوتبول إيطاليا» أن نابولي متمسك بعدم السفر لمواجهة يوفنتوس في تورينو بسبب إصابة كل من بيوتر زيلينسكي وإليف إلماس بفيروس كورونا.

ويعاني يوفنتوس أيضًا من وجود حالات إيجابية بعدما ثبت إصابة اثنين من موظفي النادي اليوم السبت، وأعلن اللنادي دخول الفريق في حجر صحي دون الاتصال بأي فرد من الخارج.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن ساسولو صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل كان تحقق في الجولة الماضية أمام روما بنتيجة (2-2).