بمشاركة مصرية رفيعة المستوى، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت كيان "الجبهة الثورية" على اتفاق السلام الشامل النهائي، اليوم السبت، وبموجب ذلك الاتفاق يعلن السودان عن نهاية الحرب والنزاع المسلح التي استمرت لعشرات السنوات.

ووقعت الأطراف السودانية على الاتفاق في حفل مهيب، بساحة ميدان الحرية في محيط ضريح الزعيم الراحل "جون قرنق"، بجوبا عاصمة جنوب السودان.

وقد وقع نيابة عن الحكومة الانتقالية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، فيما وقع كل رؤساء الحركات نيابة عن حركاتهم، فيما وقع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء نيابة عن جمهورية مصر العربية كشاهد، فيما وقع رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت كضامن رئيس لتنفيذ هذا الاتفاق، بالإضافة إلى توقيع الرئيس التشادي إدريس ديبي كضامن، وأيضاً ممثل دولة الإمارات وقع كضامن، فيما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نيابة عن جميع قادة إفريقيا، حسب ما وصفه مُقدم حفل التوقيع

وتم التوقيع على وقع أغانً وطنية بمشاركة عدد من الفنانون السودانيون الشباب مباشرة من ميدان الحرية، وفور التوقيع، ارتفع التصفيق والزغاريد في الساحة، لاسيما من وفود أبناء المناطق الأكثر تهميشاً والتي تأثرت بالنزاعات المسلحة.

وشارك في حضور حفل التوقيع، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، كما حضره رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، النائب الأول لرئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بصوته رئيساً لمنظمة "الإيجاد"، ئيس تشاد إدريس ديبي، رئيسة إثيوبيا سهيلة زودي، رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد موسى فقيه، وممثلين عن دول "الإمارات، السعودية، وقطر"، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وينص الاتفاق على ضرورة دمج عناصر الحركات المسلحة إلى الجيش النظامي حتى يعمل السودان على خلق جيشاً قومياً مهنياً يشمل جميع مكونات الشعب السوداني، ويتيح تمثيلاً سياسياً وحقوقاً اقتصادية لأبناء المناطق التي تأثرت بالنزاعات"دارفور، النيل الأزرق، وجنوب كردفان" وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، ومشاركة قادة وعناصر الحركات المسلحة في مؤسسات الدولة والحكم.

وقد تم التوقيع مسبقاً على هذا الاتفاق بالأحرف الأولى، في 31 أغسطس الماضي، حيث ضم 5 مسارات "الشرق، الشمال، الوسط، المنطقتين، ودارفور".

يذكر أن المفاوضات انطلقت في سبتمبر الماضي، واستضافتها العاصمة جوبا على مدار عام، وأسست لذلك آلية معنية بالتفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وذلك بمبادرة رئاسية من رئيس دولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت.