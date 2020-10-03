أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة، يومي 3 و4 أكتوبر الجاري؛ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

وأكدت الوزارة أن القوافل متواجدة في محافظات (القليوبية - الفيوم - سوهاج - كفر الشيخ - الإسكندرية).

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 4 و5 أكتوبر بمناطق الغريب مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، ومركز طبي الشرفا بالمرج محافظة القاهرة، وبنبان قبلي مركز دراو محافظة أسوان.

وتابعت: كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق الأربعين 3 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وبطرس مركز شربين محافظة الدقهلية، وتل العمارنة مركز ديرمواس محافظة المنيا، وبولين مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وذلك في يومي 5 و6 من الشهر الجاري.

وأكدت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 6 و7 من الشهر الجاري في منطقتي وادي فيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبغداد مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، و11 قافلة طبية أخرى في مناطق عدن مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وبنجر 24 مركز الحمام محافظة مطروح، والأعقاب الكبرى محافظة أسوان، والقلعة مركز دمنهور محافظة البحيرة، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، والبنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، والغربينيات مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والعقب مركز قوص محافظة قنا، وبني منصور مركز البلينا محافظة سوهاج، وطنسا بني مالو مركز ببا محافظة بني سويف، والأسمرات 1 بالمقطم محافظة القاهرة، وذلك يومي 7 و8 من الشهر ذاته.

ولفتت الى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 8 و9 أكتوبر في منطقة الفرايحة مركز أولاد صقر محافظة الشرقية. وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في يومي 9 و10 أكتوبر الجاري في مناطق وادي الجوفة ووادي المرير مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبغداد مركز باريس محافظة الوادي الجديد، ومنشأة عبدالرحمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية.

إلى جانب إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق الضبعسة مركز القرنة محافظة الأقصر، والشقر مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونزلة سعيد مركز سمسطا محافظة بني سويف، وعرابة أبوعزيز مركز المراغة محافظة سوهاج، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، و83 مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وسلام مركز إطسا محافظة الفيوم، وذلك في يومي 10 و11 من شهر أكتوبر.

كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 11 و12 أكتوبر في مناطق مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، والزيات مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وتوماس وعافية مركز نصر النوبة محافظة أسوان، إضافةً إلى 3 قوافل طبية أخرى يومي 12 و13 أكتوبر بمناطق أبوالمعاطي الباز مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، والإيمان مركز التحرير محافظة البحيرة، ونزلة عبيد محافظة المنيا.

كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق بني عدي مركز منفلوط محافظة أسيوط، وكومبرة بكرداسة محافظة الجيزة، ووادي سهب -الشيخ عواد مركز أبورديس- كاترين محافظة جنوب سيناء، ومرسى حميرة - أم الخير (ابرق) مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وذلك في يومي 13 و14 أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية أخرى يومي 14 و15 من شهر أكتوبر الحالي في مناطق الجفيرة - زاوية العوامي مركز الضبعة محافظة مطروح، ونجع الحجر مركز دراو محافظة أسوان، والخفيج مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، والوادي مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وخنيزة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ووحدة التضامن بقرية يوسف السباعي مركز حي فيصل محافظة السويس، وكوم الصعايدة مركز ببا محافظة بني سويف، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والغنيمية مركز فارسكور محافظة دمياط، وأحمد إسماعيل مركز أخميم محافظة سوهاج، ونجع الحجيري مركز قفط محافظة قنا.