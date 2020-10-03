البيت الأبيض يعلن إصابة صحفي ثالث بكورونا بعد تغطيته لأنشطة ترامب

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أفادت وكالة الإعلام في البيت الأبيض اليوم الجمعة بأن صحفيا ثالثا أصيب بفيروس كورونا المستجد بعد تغطيته لأنشطة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن الصحفي المعني "كان في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم السبت، كما كان ضمن الصحفيين الذين غطوا أنشطة ترامب يوم الأحد الماضي".

وأضاف البيان أن الصحفي "عانى من أعراض طفيفة يوم الأربعاء".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".