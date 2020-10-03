اجتماع بين سلفاكير وحمدوك والحلو يؤكد ضرورة استكمال عملية السلام

عُقد اجتماع ثلاثي ضم رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ورئيس "الحركة الشعبية - شمال - جناح الحلو" عبدالعزيز الحلو مساء أمس الجمعة في القصر الرئاسي بمدينة جوبا.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء أمس، أن الاجتماع تداول تطور العملية السلميّة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية - شمال، بما يصُبّ في اتجاه عودة المباحثات بينهما.

وأضاف أنه تم التأكيد على أن استكمال السلام العادل والشامل بالسودان، هو أمر مصيري لدولتي السودان وجنوب السودان، بما يخدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لشعبي البلدين.