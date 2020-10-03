 السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة سلاح ناري في المطرية - بوابة الشروق
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السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة سلاح ناري في المطرية

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 3 أكتوبر 2020 - 12:59 م | آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2020 - 12:59 م

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن 3 سنوات على متهم وتغريمه ٢٠٠٠ جنيه ومصادرة المضبوطات، لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيره بغير ترخيص.

 

وأسندت النيابة للمتهم تهمه احراز سلاح نارى بغير ترخيص فرد خرطوش، كما وجهت له تهمه احراز بغير ترخيص ذخائر تستخدم على الأسلحة النارية.

 

تعود تفاصيل الواقعة، أثناء مرور الدورية الأمنية لتفقد الحالة في المطرية، اشتبه ضابط الدورية في شخص ظهر عليه حالة من الارتباك، وياستيقافه والكشف عليه جنائيا تبين انه مطلوب جنائيا في احدى القضايا وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح نارى "فرد خرطوش".

 


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