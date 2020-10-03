البحرين ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين السودان وعدد من الحركات المسلحة

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالتوقيع على اتفاق السلام بين حكومة جمهورية السودان وعدد من الحركات المسلحة الذي جرى اليوم في مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، مشيدة بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها أن تسهم في طي صفحة الصراع العسكري المرير وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء السبت، أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها لدور جمهورية جنوب السودان والجهود التي قامت بها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، مما سوف يمكن الشعب السوداني الشقيق من تحقيق تطلعاته للسلام والاستقرار والازدهار، مجددة موقف مملكة البحرين الداعم لجمهورية السودان الشقيقة في جهودها لتحقيق الأمن والسلم في كافة الأراضي السودانية ودفع مسيرة التنمية الشاملة لما فيه الخير والنماء للشعب السوداني الشقيق.

ووقعت الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت كيان «الجبهة الثورية» على اتفاق السلام الشامل النهائي، اليوم السبت، وبموجب ذلك الاتفاق يعلن السودان عن نهاية الحرب والنزاع المسلح التي استمرت لعشرات السنوات.

ووقعت الأطراف السودانية على الاتفاق في حفل مهيب، بساحة ميدان الحرية في محيط ضريح الزعيم الراحل «جون قرنق»، بجوبا عاصمة جنوب السودان.