الجيش اليمني: مقتل وإصابة 30 عنصرا من الحوثيين

أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل وإصابة أكثر من 130 عنصرًا من مسلحي الحوثيين بمعارك بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال الجيش في بيان صحفي إن أكثر من 130 من مليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح خلال الهجمات التصعيدية الفاشلة التي نفذتها يوم أمس على المناطق المحررة في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي.

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن 30 قتيلًا من مليشيات الحوثي ونحو 100 جريح جرى نقلهم من جبهات القتال عبر سيارات إسعاف إلى عديد من المستشفيات بالأحياء الواقعة تحت سيطرتها في مدينة الحديدة وباتجاه صنعاء.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي تلقت، أمس الجمعة، هزيمة قاسية في مدينة الحديدة جراء خروقاتها المتصاعدة التي تسعى لنسف اتفاق وقف إطلاق النار في جبهة الساحل الغربي.