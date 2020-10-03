محافظ دمياط تفاجئ مركز سعد الطبي في الشعراء بزيارة تفقدية

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة إلى مركز سعد الطبي بالشعراء، والتي تعد العيادة الخارجية لمستشفى دمياط العام، وذلك للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين على المركز.

وتفقدت المحافظ الصيدلية والعيادات الخارجية بالمركز، للتحقق من الانضباط الإداري للأطباء وطاقم التمريض، وأعربت عن استيائها الشديد من تدني مستوى النظافة، وعدم تواجد الأطباء.

وقامت فورًا بمخاطبة الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الانضباط بالمركز ومحاسبة المقصرين، مؤكدة على العمل وفقًا لخطة محددة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.