حملة ترامب تنقل فعالياتها التي يشارك فيها الرئيس إلى الواقع الافتراضي أو تؤجلها

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية يوم الجمعة، إن جميع فعالياتها التي أُعلنت سابقا والتي كانت تشمل الرئيس ستنقل إلى الواقع الافتراضي أو تؤجل بعد تأكد إصابته بكورونا.

وذكرت الحملة في بيان أيضا "أنه تم تأجيل الفعاليات التي أعلنت سابقا بمشاركة أعضاء من أسرة ترامب، بينما يتم النظر في الباقي على أساس كل حالة على حدة".

وقال البيان إن "مايك بنس نائب الرئيس، الذي أكد الفحص خلوه من فيروس كورونا، يعتزم استئناف فعاليات حملته المقررة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ثبتت إصابتنا بـ"COVID-19". سنبدأ عملية الحجر الصحي وسنتعافى على الفور.. سوف نتجاوز هذا معا!".