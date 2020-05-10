بينما لم يهدأ سير سيارات نقل زهور جنازات الموتى، ولم تتراجع أعداد الضحايا، عاد البائعون إلى بوابات مقابر سان ماتيو تلالتينانجو في وسط المكسيك.

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن فيكتوريا راميريز، وهي بائعة جائلة تقوم ببيع الشطائر والفواكه ورقائق البطاطس: "لقد كنا جميعا خائفين وبقينا بعيدين عندما بدأ لأول مرة وصول جثمان أول شخص متوفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا... ولكننا صرنا عندما نرى سيارات نقل جثث الموتى قادمة نقول /سنقوم ببيع الكثير اليوم!/".

وقد تجاوز العدد الرسمي للوفيات في المكسيك 70 ألف شخص هذا الشهر، وهو عدد لم تتخطاه أي من دول العالم باستثناء الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ومن جانبه، يقول الكاتب خوسيه سانشيز زوليكر على موقع "تويتر": "إنه أمر فظيع أن تصبح حقيقة أن هناك ما يقرب من 400 شخص يلقون حتفهم يوميا بسبب إصابتهم بمرض /كوفيد-19/ (الناجم عن الاصابة بفيروس كورونا)، أمرا طبيعيا".

وقد عادت الحياة وكل ما يصاحبها من ضجيج الحافلات والقطارات المزدحمة، والطرق السريعة ذات الكثافات المرورية العالية، والحدائق التي تعج بالزائرين، بصورة تدريجية، إلى المدينة التي يعيش بها أكثر من 20 مليون شخص.

وغالبا ما يتم الاستهانة بإجراءات التباعد الاجتماعي في المدينة، على الرغم من أن الكمامات تمثل القاعدة السائدة المعمول بها. كما لا يزال التعلم عن بعد قائما في المدارس، بالاضافة إلى استمرار حظر التجمعات الكبيرة.

وقد تراجعت أعداد حالات الوفاة والإصابات في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، كما انخفضت نسب إجراء اختبارات الاصابة بالمرض ذات النتائج الإيجابية، بحسب ما ذكرته صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

إلا أن السلطات الصحية حذرت من موجات تفشي جديدة محتملة، خصوصا في حال توقف المواطنون عن توخي الحذر، كما حذرت من احتمال حدوث تداخل بين أعراض مرض "كوفيد-19" وأعراض الإنفلونزا، ولاسيما مع بداية موسمها في الشهر المقبل.

ويشار إلى أن المكسيك تحتل المرتبة رقم 14 في العالم من حيث معدل الوفيات، حيث أن هناك 57 حالة وفاة تحدث بين كل 100 ألف شخص، بحسب إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".

ومن جانبه، استغل الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور هذه الإحصائية للدفاع عن إدارته من الانتقادات التي وُجهت إليها ووصفتها بأنها قد أساءت التعامل في رد فعلها بالنسبة للفيروس.

وقال الرئيس المكسيكي للصحفيين في وقت سابق من الشهر الجاري، "إن الوباء الذي يضرب العالم كله، يتعامل معنا على نحو أفضل"، مشيرا إلى أن "الدول التي لديها قوة اقتصادية أكبر، وبنية تحتية طبية أكثر"، ومن بينها الولايات المتحدة ودول مختلفة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، لديها معدلات وفاة أعلى.

وأشارت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" إلى أنه مع بدء تزايد حالات الاصابة في المكسيك في شهر آذار/مارس الماضي، كان الرئيس بطيئا في تصرفه مع الوضع، حيث استمر في تنظيم التجمعات العامة، كما شجع المواطنين على الاستمرار في الذهاب إلى المطاعم.

وفي نهاية الأمر تمكن مستشارو الرئيس القلقون من إقناعه بإصدار إعلان عام يصدق على خطة لبقاء المواطنين داخل منازلهم، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم. ويقول المسؤولون في المكسيك حاليا إن مثل هذه الاستراتيجيات، بالإضافة إلى التوسع السريع في توفير الأسرّة وأجهزة التنفس والأطقم الطبية في المستشفيات، ساهمت في تجنب حدوث سيناريوهات كارثية مثل تلك التي حدثت في مدينة جواياكيل الساحلية بالإكوادور، حيث تراكمت جثث الموتى في الشوارع نتيجة تفشي المرض هناك.

وقال الرئيس لوبيز أوبرادور، إن "النظام الطبي في المكسيك لم يصب بالارتباك".

وعلى عكس ما حدث في الكثير من دول العالم، فإن المكسيك لم تعلن فرض حظر التجول أو فرض إجراءات إغلاق على مستوى البلاد. كما أنها لم تطلق حملات للقيام باختبارات على نطاق واسع، وهو ما يعتبره الكثير من المتخصصين أمرا ضروريا لتقييم مدى انتشار الفيروس ولاتخاذ إجراءات لتتبع الاشخاص المخالطين للمصابين، بهدف احتواء انتشار الفيروس.

وقال الخبراء إن الحصيلة الرسمية للوفيات، وهي التي تتضمن الحالات المؤكدة فقط، تعتبر بلا شك أقل بكثير من العدد الفعلي.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن الوباء في المكسيك " لا يتم التعامل معه بشكل جدي وواضح"، حيث أن البلاد تقوم بإجراء اختبارات لنحو ثلاثة أشخاص فقط بين كل 100 ألف شخص، أي بنسبة واحد على خمسين من النسبة التي يتم التعامل بها في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض صافي الناتج الاقتصادي للمكسيك بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة هذا العام، ليسجل بذلك أكبر تراجع له منذ فترة "الكساد الكبير" في عام 2008.