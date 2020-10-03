تقارير ترجح استمرار سامي خضيرة مع يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية في إيطاليا أنه من المنتظر أن يستمر اللاعب الألماني سامي خضيرة ضمن صفوف ناديه يوفنتوس تورين الإيطالي لكرة القدم.

وكتبت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن لاعب خط الوسط رفض فسخ العقد بشكل مبكر والحصول على تعويض، ورجحت الصحيفة إمكانية استمرار خضيرة، الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2014، ضمن صفوف النادي صاحب الأرقام القياسية في البطولات في إيطاليا، حتى يناير المقبل على الأقل.

يشار إلى أن خضيرة/33 عاما/ لم يعد يلعب دورا كبيرا في خطط المدير الفني للفريق اندريه بيرلو، وقد خلت قائمة الفريق من اسمه في أول مباراتين في الدوري الإيطالي.

ولم يتمكن خضيرة من المشاركة سوى في 18 مباراة فقط في الموسم الماضي بسبب إصابتين خطيرتين تعرض لهما.

ولم يشارك خضيرة مع الفريق في بطولة دوري الأبطال بعدما تم استئنافها في أغسطس الماضي.

كان خضيرة انتقل إلى يوفنتوس في 2015، وهو مرتبط مع النادي بعقد يستمر حتى 2021.