يستقبل المسجد الحرام غدًا الأحد أفواج المعتمرين، بعد صدور الموافقة على عودة العمرة تدريجيًا وفق الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، جرى تجهيز مواقع عدة، وهي: أجياد، والششة، والغزة، والزاهر؛ لتجميع المعتمرين ثم نقلهم إلى المسجد الحرام بالحافلات المخصصة لنقل المعتمرين برفقة المرافق الصحي.

وأكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها وطاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن من معتمرين وزائرين، مطبقة أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة، وتم تجنيد ما لا يقل عن ألف موظف لمتابعة نسك العمرة بالمسجد الحرام .

واتخذت الرئاسة كل الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وراحتهم، وتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن؛ لتحقيق تطلعات القيادة.