موسيماني يضم صالح جمعة لقائمة الأهلي أمام المقاولون

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق لدخول معسكر مغلق مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز

وشهدت القائمة عودة صالح جمعة، حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

ياسر إبراهيم ، محمود كهربا ، حمدي فتحي ، مروان محسن ، صالح جمعة ، وليد سليمان ، ايمن أشرف ، علي لطفي ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، محمد الشناوي ، عمرو السولية ، أليو بادجي ، محمد مجدي أفشة ، أحمد فتحي ، جيرالدو ، محمد هاني ، محمد شكري ، عربي بدر ، محمد فخري ، مصطفى شوبير

ويستعد الاهلي لمواجهة فيرق المقاولون العرب في الجولة 31 من منافساد الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غدا الاحد على ستاد القاهرة