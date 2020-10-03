أبو الغيط يعلق على اتهامات تبنيه لخطة السلام الأمريكية

والجامعة العربية كانت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية

نفى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صحة اتهامات تبنيه لخطة السلام الأمريكية، قائلا: «كلام أتحفظ عليه».

وأضاف «أبو الغيط» خلال حواره لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الجامعة العربية كانت وستظل داعمة للقضية الفلسطينية قيادة وشعبًا.

وأشار إلى أنه يقترح أن يجرى اجتماعًا ممتدًا في الإطار الزمني لعدة أيام لوزراء الخارجية العرب، لطرح الآراء والأفكار والتوصيات طبقا لجدول أعمال بشأن الوضع العربي، ولكن وضع جائحة فيروس كورونا يجعل الأمر صعبًا، لافتًا إلى اقتراح البعض بعقد اجتماع لمجموعة خبراء لإعداد تقرير.

وتابع حديثه معبرًا عن أسفه لعدم وجود تمويل لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن ما تم تسديده من ميزانية الجامعة في 2020 لا يتجاوز 35% من ميزانية العام.